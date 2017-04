Raad: zorgen over wet open overheid

Een open en transparante overheid is een goede zaak, maar de vraag is of een nieuwe wet dat beter gaat regelen. Dat signaleerde de Raad van State (RvS) donderdag in zijn jaarverslag. De RvS is onder meer een belangrijk adviesorgaan van de regering.

De RvS zei eerder al dat de geplande Wet open overheid „in de praktijk zeer complex” en daarom lastig uitvoerbaar zal zijn. De raad wees ook op de hoge kosten.

Openbaarheid van bestuur wordt gezien als een zelfstandige en noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de democratie, aldus de raad. Maar de raad wijst ook op de spanning tussen het belang van openbaarheid en andere belangen zoals de veiligheid van de staat, het opsporen van strafbare feiten en de bescherming van de privacy.

Ook topambtenaren van de Rijksoverheid kwamen al met felle kritiek op de wet, die werd goedgekeurd door de Tweede Kamer en nu in de Eerste Kamer ligt. De Wet open overheid, een initiatief van GroenLinks en D66, gaat de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangen. Door een beroep te doen op de Wob, kunnen burgers inzicht krijgen in niet-openbare documenten.