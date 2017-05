PVV en SP willen brief over formatie

Oppositiepartijen PVV en SP willen deze week nog een brief van informateur Edith Schippers over de voortgang van de formatie. PVV-leider Geert Wilders heeft daartoe woensdag een verzoek ingediend. VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten sinds eind maart over de vorming van een kabinet.

Zoals bij eerdere kabinetsformaties is er radiostilte afgekondigd gedurende de onderhandelingen. Wel geeft Schippers meestal donderdags na een week van onderhandelen een persconferentie over de gesprekken van die week. Veel informatie komt daarbij echter niet naar buiten.

Als Schippers deze week met een brief komt, willen PVV en SP volgende week mogelijk ook nog een kort debat daarover.