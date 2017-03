PvdA-leden willen niet dat Asscher gaat meeregeren

PvdA-fractievoorzitter Asscher mag aanblijven als partijleider, maar hij mag niet gaan meeregeren. Zelfs niet als er een links kabinet komt.

Dat spraken de PvdA’ers afgelopen zaterdag uit tijdens een vergadering van de ledenraad in Utrecht. Van de achterban sprak 87 procent zaterdag op de ledenraad in Utrecht het vertrouwen in Asscher uit. De demissionair vicepremier is sinds drie maanden PvdA-leider. De PvdA verloor vorige week woensdag 29 zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen en heeft er nu nog 9 over.

Uitnodiging

VVD-fractievoorzitter Zijlstra nodigde de PvdA zaterdag uit om deel te nemen aan het nieuwe kabinet als de partij dat zelf ook wil. „Ondanks de grote ideologische verschillen is het voor ons nog altijd een optie”, stelde Zijlstra zaterdag in het Algemeen Dagblad.

Maar de liberaal beseft ook dat de partij nu eerst de wonden moet likken. De PvdA-leden willen dat de partijleiding niet ingaat op de uitnodiging.

De uitspraak van de leden betekent volgens de partijleiding echter niet dat meeregeren helemaal is uitgesloten. Er kunnen altijd coalitiepartners aankloppen met een aanbod dat de partij niet kan afslaan. Asscher voegde er echter wel aan toe dat hij dat niet verwacht.

De PvdA-leiding vindt dat GroenLinks, een van de grote winnaars van de verkiezingen, aan zet is. De PvdA „past bescheidenheid.”

De partij wijt de nederlaag vooral aan onvrede onder kiezers over de samenwerking met aartsvijand VVD in het kabinet-Rutte II.

PvdA-voorzitter Spekman, die vrijdagavond zijn aftreden aankondigde, kreeg van de leden een staande ovatie. Voor zijn voornemen om nog tot oktober te blijven om puin te ruimen, kreeg hij echter pas na ingrijpen van Asscher de handen op elkaar. Een aantal leden drong aan op het onmiddellijk opstappen.

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat de linkse partijen in de Tweede Kamer de handen ineen moeten slaan onder leiding van GroenLinkslijsttrekker Klaver.

De PvdA’er schrijft dat in een vandaag verschenen opiniestuk in de Volkskrant. Volgens hem heeft links als geheel enorm verloren bij de verkiezingen en is het bovendien „compleet verdeeld.”

De partijen zijn volgens hem bezig met elkaar te bestrijden in plaats van hun rechtse rivalen: „En dan moet je niet verbaasd zijn dat de kiezers weglopen.”

„Als er één moment is om dit proces in gang te zetten is het nu”, schrijft hij. „In plaats van negatieve aandacht voor het verlies op links genereert het interesse, en respect, net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Eén fractie

In eerste instantie zouden PvdA en GroenLinks met elkaar in één fractie moeten opgaan. In de ideale situatie zou zich ook de SP daarbij moeten aansluiten: „Dan zou een brede linkse partij ontstaan die op bepaalde onderwerpen zichtbaar verschillende vleugels heeft.”

Plasterk hoopt in ieder geval dat linkse partijen bij de raadsverkiezingen van volgend jaar met gecombineerde lijsten uitkomen.