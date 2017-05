Proefbuisveulen geboren uit bevroren eicel

Onderzoekers aan de universiteit van Gent hebben een veulen ‘gemaakt’ uit een onrijpe ingevroren eicel die in het lab ontdooid, gerijpt, bevrucht en gekweekt werd tot een embryo. Dit werd daarna overgeplant in een draagmerrie in het Animal Embryo Centre Diergaerderhof in Maria-Hoop in Nederlands Limburg. Op 12 mei is daaruit de hengst VICSI geboren, een wereldprimeur, maakte de UGent woensdag bekend.

De naam van het proefbuisveulen verwijst naar de twee technieken die werden toegepast: vitrificatie (een invriesmethode van de eicellen) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Nooit eerder werden al deze stappen samen succesvol toegepast bij een paard. Embryo’s kunnen wel worden ingevroren maar eicellen tot nu toe niet.

Volgens de UGent biedt de techniek grote mogelijkheden, omdat van een genetisch waardevolle merrie niet meteen meer hoeft te worden beslist met welk sperma deze bevrucht moet worden. Dat geldt ook voor het behoud van genetisch materiaal van zeldzame of bedreigde paardenrassen en paardachtigen als zebra’s.