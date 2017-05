Poolse doodrijder vervroegd vrij

Een Poolse automobilist die was veroordeeld tot vijftien maanden cel voor het doodrijden van een echtpaar en hun tweejarig kleinkind in Meijel is vervroegd vrijgelaten. De man deed met succes een beroep op een regeling voor strafonderbreking, waardoor hij naar huis mocht om zijn zwangere vriendin te bezoeken.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie heeft nog geprobeerd de vrijlating te voorkomen, bevestigt zijn woordvoerster. Dijkhoff vond de belangen van de veroordeelde Pool niet opwegen tegen de belangen van de nabestaanden en de mate waarin de Nederlandse rechtsorde is geschokt. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing zag dit echter anders en dwong Dijkhoff tot een nieuw besluit.

De zaak leidt tot ophef in de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders noemt de vrijlating van de man op Twitter „schandalig”.