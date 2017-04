Pleidooi Lagarde voor internationale handel

Als in de geavanceerde economieën, zoals de VS, de EU en Japan, de private investeringen in onderzoek en ontwikkeling zouden toenemen met 40 procent dan zouden die landen gemiddeld met jaarlijks 5 procent groeien op de lange termijn.

Dat stelde Christine Lagarde, topvrouw van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) woensdag in Brussel in een lezing. Volgende week presenteert de organisatie op de IMF-voorjaarsvergadering in Washington nieuwe ramingen over de wereldwijde groei.

„Het goede nieuws is dat na zes jaar teleurstellende groei, de wereldeconomie momentum krijgt”, zei ze. Het slechte is dat „het zwaard van protectionisme boven de internationale handel hangt”.

Ze hield een pleidooi voor internationale handel, „omdat bedrijven daardoor worden aangespoord om nieuwe technologieën te ontwikkelen”. Innovatie en handel zijn nodig om de afgenomen productiviteit op te krikken.

Over de Europese Unie zei Lagarde dat de sanering van de banksector in Zuid-Europa prioriteit heeft. „Het percentage slechte leningen op de balansen van de Zuid-Europese banken en rare portfolio’s zijn een last voor het economische potentieel en de investeringen.”

De Française ontkende dat het IMF steeds meer eist van Griekenland, waarmee het fonds en de EU vorige week na anderhalf jaar onderhandelen een akkoord bereikten over het steunprogramma. „Wij vragen niet om meer bezuinigingen maar om het implementeren van afspraken uit 2016.” Het IMF verleent in het steunprogramma, dat in 2018 afloopt, wel technische maar geen financiële bijstand.