Pechtold verhoogt druk op PvdA en SP

D66-fractieleider Alexander Pechtold verhoogt de druk op de linkse partijen SP en PvdA om te praten over een coalitie van VVD, CDA en zijn eigen partij. Hij wil dat informateur Edith Schippers uitzoekt of een regering met PvdA of SP mogelijk is.

„Ik zie ze allebei als mogelijk. Partijen kunnen ja zeggen”, aldus Pechtold, verwijzend naar de afwijzende houding van beide partijen tot nu toe.

De D66-leider ziet een coalitie met een andere mogelijke partner, de ChristenUnie, als „onwenselijk”. Pechtold benadrukte dat hij een voorkeur heeft voor „stabiel kabinet wat links en rechts verbindt”, zo zei hij na overleg met Schippers over de volgend stap in de formatie.