Pechtold: Nederland Rutte-moe over Europa

Als het over de EU gaat is Nederland „Rutte-moe”. Dat heeft te maken met het gebrek aan geloofwaardigheid van de VVD-leider. D66-leider Alexander Pechtold zei dat zondag in het Carré-debat in Amsterdam.

Volgens hem heeft Rutte „de euro in de waagschaal gesteld” door in de vorige verkiezingscampagne een eurokritische koers te suggereren, terwijl hij zich later in Brussel pro-EU opstelde. Ook Emile Roemer van de SP maakte Rutte dit verwijt.

Rutte verdedigde zich door te zeggen dat Europese samenwerking onontkoombaar is, maar dat hij altijd heeft gehandeld vanuit het Nederlandse belang. „Ik heb in 6,5 jaar als premier geleerd dat perfecte oplossingen niet bestaan.”

Rutte verweet Pechtold dat hij zich wel pro-Europees voordoet, maar dat hij de vluchtelingendeal met Turkije niet heeft gesteund.