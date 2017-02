Paspoort jihadist mag snel vervallen

De minister van Veiligheid en Justitie mag zonder rechterlijke veroordeling het paspoort intrekken van mensen die in het buitenland meevechten met een terroristische organisatie.

De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een nieuwe wet die dit regelt. De wet is bedoeld om jihadisten te weren die bij terugkeer in Nederland een gevaar kunnen vormen. Een nipte meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS stemde dinsdag voor.

PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie waren tegen. Een paspoort intrekken van iemand die nog niet onherroepelijk is veroordeeld gaat deze partijen een stap te ver.

Onderdeel van de wet is ook dat het ontnemen van het Nederlanderschap achteraf altijd door een rechter moet worden getoetst. In het uiterste geval moet het ministerie daardoor zelf beroep instellen tegen deze maatregel, namelijk wanneer de vermeende terrorist ervan afziet om het intrekkingsbesluit bij de rechter aan te vechten.

Volgens SGP-senator Van Dijk grenst die regel aan het absurde. „Omdat de persoon in kwestie misschien te druk is met het afslachten van mensen in Syrië en daarom geen tijd heeft om in de Staatscourant te lezen dat hem zijn Nederlanderschap is afgenomen, moet de minister zijn eigen besluit gaan aanvechten”, stelde hij vorige week tijdens het debat over de wet in de Senaat.

Een motie waarin Van Dijk het kabinet ertoe opriep onderzoek te laten doen naar alternatieven voor dit wetsonderdeel werd dinsdag aangenomen. VVD, CDA, 50PLUS en PVV stemden voor.