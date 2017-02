Partij voor de Dieren zegt tv-debat af

De Partij voor de Dieren doet niet mee aan het verkiezingsdebat van de NOS op NPO1 op 14 maart. Dat meldt de NOS vrijdag.

De PvdD wilde alleen meedoen aan het debat als eerder gemaakte afspraken over de opzet worden aangepast, maar dat wil de NOS niet.

Lijsttrekker Marianne Thieme staat erop te debatteren met politici die verantwoording afleggen over het door hen in de afgelopen kabinetsperiode gevoerde beleid en over verkiezingsbeloften die al dan niet zijn nagekomen. Dat komt er op neer dat de NOS de gemaakte afspraken met alle overige betrokken dertien partijen eenzijdig zou moeten aanpassen.

Eerder liet de partij al weten niet mee te doen aan het verkiezingsdebat van NOS en NTR met negen partijen op de radio vrijdag.