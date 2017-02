Overheid gaat niet over uiterlijk Zwarte Piet

In de Tweede Kamer is geen steun voor de Zwarte Piet-wet van de PVV. Ook het kabinet ontraadt het initiatiefwetsvoorstel omdat dat in strijd is met de Grondwet, zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken donderdag.

In het voorstel van PVV-Kamerleden Martin Bosma en Machiel de Graaf wordt voorgeschreven dat Zwarte Piet een egaal zwart of donkerbruin gezicht moeten hebben. Gemeenten mogen alleen meewerken aan sinterklaasvieringen als pieten aan deze en andere voorwaarden voldoen. Regenboogpieten zijn daarmee taboe.

„Hier gaat de overheid niet over”, verklaarde minister Plasterk. „Dat past niet in een open democratische samenleving.” Alleen in Noord-Korea is er volgens hem een voorschrift dat enigszins op het PVV-voorstel lijkt.

Volgens Bosma wordt er „oorlog” tegen Zwarte Piet gevoerd en maakt die deel uit van „een breder offensief” tegen Nederlandse tradities. „Het sinterklaasfeest wordt gemarginaliseerd.” Het wetsvoorstel werpt daar een dam tegen op, vindt hij. Hij kreeg alleen steun van zijn eigen partij.

SP’er Ronald van Raak zei dat de discussie rond Zwarte Piet geen bedreiging vormt voor de traditie, maar juist laat zien dat die springlevend is. Gaan we straks ook de kleur van paaseieren vastleggen?, vroeg Kees Verhoeven (D66) zich af. Als de overheid zich met deze traditie gaat bemoeien, zal die juist verdwijnen, stelde Arno Rutte (VVD).