Oude deal verstoort VVD-campagne

Fatsoen, normen, waarden; daar wilde de VVD het tijdens de campagne vaak over hebben. Nieuwe onthullingen over de rol van VVD-minister Van der Steur in de Teevendeal zijn voor de partij een flinke streep door de rekening.

De Teevendeal; daar mag Nieuwsuurjournalist Haan zich graag op storten. Zijn speurwerk resulteert in een stroom aan onthullingen; steeds naar buiten gebracht in verkiezingstijd.

In maart 2014 toen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle gang was, trapte Haan af. Staatssecretaris Teeven zou betrokken zijn geweest bij een deal waarbij miljoenen aan drugsgeld waren witgewassen en de fiscus was opgelicht.

Minister Opstelten doofde het vuurtje behendig. Hij hield de Tweede Kamer voor dat Teeven had gehandeld met medeweten van zijn superieuren. En dat met de deal ‘slechts’ een bedrag van 1,25 miljoen gulden was gemoeid.

In maart 2015 toonde Haan hét bonnetje; oftewel het bankafschrift waaruit onomstotelijk bleek dat H. geen 1,25, maar 4,7 miljoen gulden kreeg overgemaakt. Opstelten en Teeven traden af.

Maandag was er dan zijn derde onthulling, in de aanloop naar de Kamerverkiezingen. Dit keer is Van der Steur (Veiligheid en Justitie) de spil om wie alles draait.

Hoger bedrag

Al in de zomer van 2014 bevestigde Teeven in besloten kring dat met de deal een veel hoger bedrag was gemoeid dan de 1,25 miljoen waarmee Opstelten schermde. Onduidelijk was of Van der Steur van Teevens ontboezemingen wist en zo ja, sinds wanneer.

„Nooit van gehoord”, verzekerde Van der Steur de Kamer in december 2015. Pertinent onjuist, onthulde Haan maandag. Van der Steur kende het verslag over Teevens herinneringen wel degelijk. Zijn latere ontkenning daaromtrent blijkt onwaar.

In maart 2014 redde Opstelten de VVD met bluf. Gebruikmakend van zijn natuurlijke overwicht tilde hij de Teevenkwestie over de verkiezingen heen. In 2015 redden hij en Teeven de zaak door af te treden. Rutte bleef toen buiten schot.

Nu de deal Van der Steur én de VVD in problemen brengt, staat de premier er alleen voor. Haans onthullingen zijn pijnlijk, al was het alleen maar omdat de VVD zich tijdens deze campagne graag wil presenteren als baken in woelige tijden; als een door en door fatsoenlijke en betrouwbare bestuurderspartij.

In plaats van onbekommerd campagne te kunnen voeren, wacht Rutte een immense taak. Wat te doen met Van der Steur? Hoe de campagne voort te zetten als Wilders (PVV), Buma (CDA), Asscher (PvdA), Pechtold (D66) en Klaver (GroenLinks) de Teevendeal onophoudelijk zullen gebruiken om Ruttes tanende geloofwaardigheid nog meer in twijfel te trekken?

Onverstoorbaar doorgaan en blijven volhouden dat dé VVD-portefeuille, die van Veiligheid en Justitie, zes jaar lang in goede handen is geweest; ziedaar de uitdaging waar de premier voor staat.

Of het hem gaat lukken, is zeer de vraag.