Oud VVD-politicus Henk Koning (83) overleden

Voormalig VVD-politicus Henk Koning (83) is op oudejaarsdag overleden. Dat heeft een woordvoerder van de partij laten weten. Koning was gedurende zijn tijd in de politiek onder meer Tweede Kamerlid, president van de Rekenkamer en drie maal staatssecretaris.

Na een aantal jaren bij de Belastingdienst kwam Koning in 1967 in de Tweede Kamer voor de VVD, een partij waar hij zich vijf jaar eerder bij aansloot. In 1977 trad hij toe tot het eerste kabinet Van Agt, als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

In 1982, nadat het tweede kabinet van Van Agt al na acht maanden was gesneuveld, werd Koning staatssecretaris van Financiën in de eerste regering van Ruud Lubbers. Deze functie zou hij in totaal acht jaar vervullen.

De Belastingtelefoon is een creatie van Koning. Hij riep de lijn in 1985 in het leven, twee jaar nadat hij met de Tweeverdienerswet ervoor had gezorgd dat mannen en vrouwen fiscaal gelijk behandeld zouden worden.

In Lubbers II was Koning betrokken bij een omvangrijke belastingherziening. Na acht jaar op Financiën keerde hij terug naar het parlement. Van 1991 tot 1999 was hij president van de Algemene Rekenkamer.