Oppositie: opheldering over onderzoek fiscus

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen opheldering over een adviescommissie bij de Belastingdienst, waar een reorganisatie helemaal uit de hand is gelopen. De commissie werd vorig jaar zomer ingesteld door de hoogste baas van de Belastingdienst, Hans Leijtens. Die stapte vrijdag op.

Het bestaan van die commissie is niet met de Tweede Kamer gedeeld, klaagde D66-parlementariër Steven van Weyenberg woensdag. De instelling van de commissie bleek uit een officiële bekendmaking dinsdag.

Van Weyenberg wil van het kabinet weten wat het doel is van de commissie. Ook vraagt hij zich af of de commissie nog wel nodig is nu de hele aansturing van de fiscus al is veranderd. Verder vindt hij dat de bevindingen van de commissie „vanzelfsprekend” met de Kamer moeten worden gedeeld.

De adviescommissie bestaat uit een lid, ex-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen.