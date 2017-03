Opkomst Utrecht passeert de 50 procent

In Utrecht is de verkiezingsopkomst woensdagmiddag omstreeks 16.25 uur de 50 procent gepasseerd. Dat betekent dat meer dan de helft van het aantal stemgerechtigden in de Domstad de gang naar de stembus heeft gemaakt.

In de andere grote steden lag de opkomst nog iets lager. In Rotterdam had op datzelfde tijdstip 44,3 procent van de mensen gestemd. De gemeente Den Haag meldde via Twitter dat de opkomst er om 16.00 uur 44,6 procent bedroeg. Dat was rond diezelfde tijd bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012, nog 36,4 procent.

De meest recente tussenstand uit de hoofdstad Amsterdam is nog altijd die van 13.00 uur. Daar was toen ruim een kwart van de stemmen binnen.