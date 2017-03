Opkomst Den Haag voorlopig hoger

In Den Haag had om 10.00 uur 12 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd 11,3 procent.

Omstreeks 10.15 uur meldde de gemeente Utrecht een opkomst van 16 procent, zonder het noemen van vergelijkende cijfers. In Rotterdam was de opkomst rond dat tijdstip ruim 13,3 procent. In de Maasstad had bij de verkiezingen vijf jaar geleden rond 10 uur ongeveer 10 procent gestemd. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst.

Eerder had de gemeente Groningen al voorlopige opkomstcijfers verstrekt. Daar had om 8.45 uur 6,7 procent van de kiesgerechtigden gestemd, tegen 5,5 procent op hetzelfde tijdstip vijf jaar terug. In Eindhoven was om 9.30 uur ruim 11 procent van de stemmers naar de stembus gegaan.