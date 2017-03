In Den Haag had om 12.00 uur 23,4 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd 19,3 procent.

In Rotterdam was de opkomst kort na het middaguur ruim 24 procent en in Utrecht 29 procent. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst.