Onderzoek naar financiering partijen

Een onafhankelijke commissie gaat in opdracht van het kabinet de financiering van politieke partijen onderzoeken. Er zal onder meer worden gekeken of de huidige regels voor financiering nog wel goed aansluiten bij de rol en positie van politieke partijen in deze tijd.

Verder zorgt de opkomst van referenda en lokale partijen dat de regelgeving opnieuw onder de loep moet worden genomen. Ook kijkt de commissie onder leiding van Kars Veling naar een wens van de Tweede Kamer om buitenlandse financiering van partijen te beperken.

De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) is vier jaar geleden ingevoerd. De regels moeten zorgen voor meer transparantie en ze zijn ook bedoeld om belangenverstrengeling tegen te gaan. Het bepaalt onder meer dat partijen giften van boven de 4500 euro en schulden boven de 25000 euro openbaar maken.

De commissie komt nog dit jaar met een advies.