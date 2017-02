Nu ook kerkelijke kieswijzer

Een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is er woensdag ook een kerkelijke kieswijzer gelanceerd. Kerk in Actie vergelijkt in deze diaconale stemwijzer niet alleen de verkiezingsprogramma’s van elf politieke partijen met elkaar, maar laat via een testje ook zien welke partij profiteert of de dupe wordt van gemaakte keuzes.

Behalve de bekende StemWijzer en het Kieskompas kunnen Nederlanders dit keer een keur aan speciale kieswijzers raadplegen. Eerder kwamen bijvoorbeeld al in de lucht: de Jongerenkieswijzer, het Groen Kieskompas, de Dierenkieswijzer, Gayvote, de Cannabis KiesWijzer en de stemwijzer voor ouders met opgroeiende kinderen.