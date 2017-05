NS vergoedt miljoenenverlies Beneluxtrein

De Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam blijkt een dure aangelegenheid voor de NS. Het Nederlandse spoorbedrijf heeft de afgelopen drie jaar 14,4 miljoen euro betaald om de verliezen van zijn Belgische tegenhanger NMBS te compenseren.

Het ging om 7,4 miljoen euro in 2016 en 7 miljoen over 2014 en 2015, blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag van de NMBS. De NS past de verliezen bij die het Belgische bedrijf lijdt als die hoger zijn dan 1,5 miljoen euro.

In 2013 was de Beneluxtrein nog winstgevend. Die ging in het begin van dat jaar weer rijden door het mislukken van het project met de hogesnelheidstrein Fyra.