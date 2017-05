Nieuw Antwerps museum heeft Nederlands tintje

Een museum met een Nederlands tintje opent volgend maand zijn deuren in Antwerpen. Museum De Reede is een initiatief van de Nederlander Harry Rutten. De verzameling grafische kunst die hij schonk aan een Belgische stichting is vanaf 10 juni te zien in het museum langs de Schelde.

Het gaat vooral om etsen en lithografieën van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya, grafisch werk van de Noor Edvard Munch en materiaal van de Belg Félicien Rops. Deze drie „meesters van de grafiek” krijgen een eigen zaal in het gebouw van 500 vierkante meter.

In een vierde zaal wordt werk getoond van een groot aantal andere kunstenaars, onder wie Rik Wouters, Hugo Claus en Fred Bervoets. Die moeten soms plaatsmaken voor een tijdelijke tentoonstelling. In het najaar verzorgt de Noor Ole Jørgen Ness de eerste.

Voor Antwerpen is volgens het museum niet alleen gekozen omdat het een belangrijk centrum van cultuur is, maar ook vanwege de eeuwenlange traditie van graveerkunst.