Nederlandse militair gewond in Afghanistan

Een militair van de landmacht is in Afghanistan lichtgewond geraakt toen een pistool van een andere Nederlandse militair per ongeluk afging. Dat meldde het ministerie van Defensie dinsdag. De marechaussee onderzoekt de oorzaak van het incident met de semi-automatische Glock 17.

Het gebeurde eerder deze week op de Nederlandse basis in Mazar-e-Sharif. Ongeveer honderd Nederlanders zijn in Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support. De Nederlanders adviseren en trainen sinds 2015 hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. De missie duurt nog tot eind dit jaar.