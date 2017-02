Nederland krijgt mondiaal klimaatinstituut

In Nederland wordt een nieuw internationaal klimaatinstituut gevestigd. Het gaat landen, bedrijven en organisaties helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation wordt opgericht door Nederland, Japan en de milieuorganisatie van de Verenigde Naties (UNEP). Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) tekent maandag de oprichtingsovereenkomst. In welke plaats het instituut komt, is nog niet bekend.

Veel landen en organisaties zijn op zoek naar de beste maatregelen en begeleiding om zich optimaal te kunnen aanpassen aan klimaatverandering, zegt Dijksma. „Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen.”

Vorig jaar werd in Parijs het internationale klimaatakkoord getekend om de opwarming van de aarde terug te brengen. Het nieuwe instituut moet onder meer leidende kennisinstellingen, bedrijven, overheden en de financiële sector samenbrengen om oplossingen te zoeken voor de gevolgen van klimaatverandering.