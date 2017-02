Minister: Uitspraken Kuzu levensbeëindiging kwalijk

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft donderdag fel uitgehaald naar Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK). Zij neemt het hem kwalijk dat hij zegt dat bij bepaalde allochtone patiënten artsen de stekker er eerder uittrekken, dan bij andere zieken.

Je jaagt mensen van familieleden die de taal niet goed beheersen, angst aan voor de zorg, aldus de minister donderdag. Daarnaast zet je een beroepsgroep weg alsof die niet te vertrouwen zou zijn.

Schippers roept personen op om verhalen over mogelijke misstanden te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Ze benadrukt dat de inspectie nog niet zo’n signaal heeft gekregen.

DENK-lijsttrekker Kuzu baarde nogal wat opzien met zijn bewering dat allochtone ouderen mogelijk eerder sterven in het ziekenhuis door taalbarrières. Hij deed dat woensdag tijdens een livestream op Facebook.

Donderdag „nuanceerde” hij zijn uitlatingen. „Ik wil zeker niet de indruk wekken dat wij alle artsen in Nederland betichten”, zei Kuzu. Hij noemde de ophef „een storm in een glas water”.

Hij zei eerder dat er „signalen” zijn dat bij oudere migranten „de stekker sneller wordt getrokken dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben.” Het zou gaan om personen die hier enkele tientallen jaren geleden zijn gekomen en de Nederlandse taal nooit goed onder de knie hebben gekregen.

Kuzu heeft van een paar gevallen gehoord waarbij een Nederlandse arts verklaarde dat de patiënt uitbehandeld was, terwijl een collega-arts met dezelfde allochtone wortels als de patiënt juist van oordeel was dat die nog niet was uitbehandeld. Als de arts de taal van de allochtone patiënt niet had gesproken was die „dus niet meer in leven geweest”, aldus Kuzu.

Volgens artsenfederatie KNMG doet Kuzu „onrecht aan de goede zorg” met zijn uitspraken. De suggestie dat artsen zieke allochtone ouderen eerder zouden laten overlijden, raakt kant noch wal. Het doet zeker geen recht aan het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde dat artsen elke dag nastreven, aldus de federatie.