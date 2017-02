Minder data van leerlingen op internet

De privacy van leerlingen moet beter worden beschermd. Om dat te bereiken kwam het ministerie van Onderwijs vrijdag met een wetsvoorstel waardoor leerlingen in zogenoemde digitale leeromgevingen voortaan minder persoonsgegevens hoeven af te staan.

Digitale leermiddelen –denk bijvoorbeeld aan reken- of spelling-apps– worden steeds vaker op school gebruikt. Die staan doorgaans in de cloud. Om ze goed te laten werken, zijn allerlei gegevens van de leerlingen nodig, zoals hun voornaam, klas, school, maar ook hun leerniveau. Deze gegevens kunnen na een hack of een lek op straat terechtkomen.

Hier wil het kabinet verandering in brengen, door een pseudoniem in de vorm van een code in te voeren. Zo hoeven bijvoorbeeld de geboortenaam en het geslacht van een leerling voortaan niet meer gedeeld te worden.

Alle leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s krijgen een pseudoniem. Het kabinet hoopt dat de nieuwe regels begin volgend jaar van kracht worden.

In 2015 maakten meer dan 130 instanties, waaronder bedrijven en scholen, afspraken om de privacy van leerlingen te borgen. Het aantal persoonsgegevens dat wordt uitgewisseld is daardoor al flink teruggelopen. In 2016 werd dit convenant nog bijgewerkt. Hierdoor is bijvoorbeeld iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens aan een geheimhoudingsplicht gebonden. „Alle partijen die bij het convenant zijn aangesloten, hebben aangegeven zo snel mogelijk met het pseudoniem te willen gaan werken”, aldus het ministerie van Onderwijs.