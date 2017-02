Miljoen aanvragen gedragsverklaringen in 2016

Vorig jaar zijn bijna een miljoen aanvragen gedaan voor een zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 3650 keer werd een VOG geweigerd. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) woensdag bekendgemaakt. In 2005 lag het aantal aanvragen op nog maar 250.000.

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen zo’n verklaring vragen aan mensen met wie zij in zee willen. Daarmee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik na het uitzitten van de straf gewoon weer met kinderen kan gaan werken.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit van het middel. In de onderzoeken die woensdag zijn gepubliceerd staat dat de ’VOG’ een goed screeningsmiddel is. Jaarlijks worden zo enkele duizenden mensen geweerd van plekken waar zij opnieuw in de fout zouden kunnen gaan. In 2014 werd er bijna 2500 keer een VOG geweigerd (op een totaal van ruim 700.000 aanvragen) en in 2015 ruim 3000 keer (totaal ruim 860.000).

Tegelijkertijd blijkt dat mensen die iets op hun kerfstok hebben sowieso weinig naar functies solliciteren waar zo’n verklaring voor is vereist. De onderzoekers concluderen dat er „een duidelijk preventieve werking” vanuit gaat.

Daar komt nog bij dat mensen aan wie een keer een VOG is geweigerd daarna tot wel 50 procent minder crimineel gedrag gaan vertonen. De onderzoekers denken dat de VOG-weigering leidt tot de motivatie om het leven te beteren.