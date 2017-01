Meer tweedeling in onderwijs

De zogenoemde kansenongelijkheid in het onderwijs is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen.

Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Maandag is er een debat over dit thema.

Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen structureel een lager schooladvies dan ouders die mavo of hoger onderwijs volgden. Leerlingen van hoogopgeleide ouders krijgen relatief vaak een hoger schooladvies dan je zou verwachten op basis van hun toetsscore. Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen bijna nooit een hoger advies.

Het afgelopen jaar is de kansenongelijkheid zelfs toegenomen. In 2015 geleden veranderde Dekker het systeem van schooladvies. Eerst was de Cito-toets bepalend, maar vooral op aandringen van de PvdA heeft de leerkracht van groep 8 nu een grotere vinger in de pap. Het nieuwe systeem lijkt leerlingen met laagopgeleide ouders te benadelen.