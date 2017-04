Meer boetes voor buitenlandse automobilisten

Buitenlandse automobilisten hebben vorig jaar veel vaker een boete gekregen dan in het jaar ervoor. In 2016 zijn ruim 975.000 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen, tegen ruim 748.000 in 2015. Een toename van ongeveer 30 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag. In Nederland is een stijgende trend te zien in het aantal vastgestelde verkeersovertredingen. In 2016 zo’n 9,5 miljoen, tegen 8 miljoen in 2015. De boetes gaan inmiddels in ongeveer 10 procent van de gevallen naar het buitenland. De meeste overtredingen door buitenlanders worden vastgesteld met flitspalen en trajectcontrole.

Het aantal keren dat een automobilist met een adres in het buitenland werd staande gehouden is ook toegenomen: van bijna 6200 in 2015 naar ruim 8900 in 2016.

Uit de cijfers blijkt dat het nog niet lukt om voor alle flitsovertredingen op buitenlandse kentekens een boete te versturen. In 2016 was dat ruim 300.000 keer, tegen zo’n 200.000 keer in 2015. Niet alle landen doen mee aan de uitwisseling van kentekengegevens. Soms kan er geen boete worden verstuurd vanwege foutmeldingen. Hierover wordt in EU-verband gesproken.