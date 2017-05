Literatuurprijs voor Jeroen Olyslaegers

De Vlaamse schrijver Jeroen Olyslaegers heeft de Fintro Literatuurprijs 2017 in de wacht gesleept. De vakjury bekroonde zijn boek WIL tot het beste Nederlandstalige literaire werk van afgelopen jaar, zo werd zondag bekendgemaakt in Gent. De in 1967 geboren auteur ontvangt 25.000 euro en een sculptuur.

Voor de prijs, voorheen bekend als de Gouden Boekenuil, waren ook de Nederlandse auteurs Richard Hemker (Hoogmoed), Martin Michael Driessen (Rivieren) en Donald Niedekker (Oksana) in de race. De vijfde schrijver op de shortlist was de Vlaamse Lize Smit (Het smelt). Vorig jaar waren alle kanshebbers afkomstig uit Nederland. Hagar Peeters won toen met haar debuutroman Malva.

WIL is volgens de jury „een brutale, ambitieuze en veelzijdige” oorlogsroman, waarin de Antwerpenaar „tempo en taligheid hand in hand laat gaan”. „Een literaire oerkreet.” Ook de lezersjury koos voor Olyslaegers, wat de schrijver nog eens 2500 euro aan prijzengeld opleverde.