Links ruziët tijdens lijsttrekkersdebat, Rutte wil CDA en D66

Het Lijsttrekkersdebat van NPO Radio 1 is vrijdag uitgemond in een verhit schijngevecht over linkse samenwerking. PvdA-voorman Lodewijk Asscher noemde zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver, die een progressief kabinet met hem wilde beklinken, „een tikje arrogant”. VVD-lijsttrekker Mark Rutte sprak zich ondertussen uit voor een coalitie met CDA en/of D66.

Klaver en Asscher wisselden toenadering af met stekeligheden over en weer. Klaver wilde de vicepremier verleiden zich al vast te leggen op een kabinet met GroenLinks en SP. Maar „u heeft de afgelopen week uw best gedaan om de plannen van GroenLinks vooral niet te begrijpen en uw bondgenoot opzij te zetten. U heeft de afgelopen jaren beter samengewerkt met de VVD, dan dat u dat met GroenLinks doet”, daagde Klaver uit.

Asscher drukte Klavers uitgestoken hand pas nadat hij had benadrukt dat hijzelf noch Klaver kan beloven de VVD buitenboord te kunnen houden. Hij noemde het voorstel van Klaver „politiek stratego” en „een politiek trucje” en beklemtoonde dat er ook onderlinge verschillen zijn. „Daar moet je eerlijk over zijn.”

Ook Rutte wilde „het eerlijke verhaal vertellen”. De VVD-premier wilde laten zien dat „de verlaging van de AOW-leeftijd onbetaalbaar” is. Hij stofte de succesvolle gevleugelde uitdrukking van toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom uit de vorige verkiezingscampagne daarvoor af.

Emile Roemer (SP), maar vooral 50PLUS-leider Henk Krol moesten het met hun pleidooi voor AOW op je 65e ontgelden. Asscher en Klaver vielen Krol fel aan omdat die „valse beloftes” zou doen en „het wantrouwen in de politiek voedt”. Krol deed een nieuwe poging zijn AOW-plan te onderbouwen, maar stuitte op scherpe kritiek en hoon.

Het lukte niet alle partijen een favoriete coalitiepartner aan te wijzen. Rutte gaat het liefst in zee met D66 en het CDA. Zijn twee beoogde partners wilden nu juist geen favoriete coalitiegenoot aanwijzen. Asscher zei het liefst een kabinet te vormen met GroenLinks, maar Klaver koos voor de SP.