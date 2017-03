Leijten (SP): beweging wordt sterker

Renkse Leijten, de nummer twee van de SP, is niet teleurgesteld dat haar partij volgens de eerste exitpoll een zetel verliest. „We hebben gehouden wat we hadden. Ik ben niet teleurgesteld omdat ik heb gezien hoe ontzettend krachtig we zijn.” Volgens de exitpoll zakt de SP van vijftien naar veertien zetels.

„De beweging is sterker aan het worden, maar dat vertaalt zich in deze exitpoll nog niet in zetels”, vervolgt Leijten bij de NOS. Vanaf haar de felicitaties naar de grote winnaar op links, GroenLinks. „En natuurlijk de andere winnaars, D66, CDA, de Partij voor de Dieren en andere die er zetels bij hebben gehaald.”