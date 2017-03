Leerlingen tonen woord HOOP op Binnenhof

Een groep van 150 basisschoolleerlingen heeft maandag op het Binnenhof in Den Haag het woord HOOP gevormd. Ze overhandigden vervolgens tien zelfbedachte ideeën aan leden van de Tweede Kamer.

De kinderen waren met hun leerkrachten naar Den Haag afgereisd in het kader van de Week van de Hoop, die deze hele week wordt gehouden. Het ging om leerlingen van de groepen 7 en 8 van drie scholen: CBS De Schatkaart uit Pijnacker, CBS Triangel uit Delfgauw en de Prinses Margrietschool uit Zoetermeer.

De leerlingen gaven hun ideeën aan onderwijswoordvoerders Van Meenen (D66), Grashoff (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie). De kinderen willen onder andere dat er meer geld gaat naar onderwijs in arme landen. Ook willen ze goede zorg voor ouderen en ze hopen dat politici onderling geen ruzie maken. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er een einde komt aan kindermishandeling. En ze denken dat het duurder maken van vlees en benzine goed is voor onze planeet.

„Wij doen mee met de Week van de Hoop, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen erin geloven dat we samen een mooiere en betere wereld kunnen maken,” aldus meester Gert-Jan Jongenotter van CBS De Schatkaart. Ook de leerlingen van de Margrietschool zijn enthousiast, zegt meester André de Jongh: „De kinderen merken dat ze meer zelfvertrouwen krijgen van hoop. Dat gunnen ze anderen ook.” Juf Joyce van der Peet van CBS Triangel leefde met haar klas naar de Tweede Kamerverkiezingen toe. „We hopen nu dat de partijen hun mooie beloftes waarmaken voor bijvoorbeeld een beter milieu. Met deze actie herinneren we ze daaraan.”

De Week van de Hoop wordt georganiseerd door Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Er doen ruim 100.000 leerlingen van meer dan 400 scholen in heel Nederland mee. Bij Verus zijn ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs aangesloten.