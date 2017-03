Kwik taboe in kindervulling

Tandartsen in de EU-landen mogen vanaf volgend jaar juli geen kwik meer gebruiken in vullingen bij kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het Europees Parlement steunde dinsdag in ruime meerderheid een wet die dit regelt.

Tegen 2030 zou het giftige zware metaal helemaal taboe moeten zijn in amalgaamvullingen. Een eerder voorstel om dat eind 2022 in te laten gaan bleek niet haalbaar. In EU-landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk zijn tandartsen al zeer spaarzaam met kwik.

Van de 75 ton kwik die jaarlijks in de EU wordt gebruikt gaat een kwart naar de tandheelkunde. De dinsdag aangenomen wetgeving zorgt voor een verdere beperking van de import en voorziet op termijn in een kwikverbod bij productieprocessen. Ook aan de opslag van vloeibaar kwik komt een eind.

Europees parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) sprak van „een grote overwinning voor de volksgezondheid en het milieu”.