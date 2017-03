Kuzu roept op tot de-escalatie

De regeringen van Nederland en Turkije moeten alles op alles zetten om de ontstane diplomatieke rel op te lossen. Daarvoor pleit Tunahan Kuzu, leider van de politieke partij DENK, zondag in een video op Facebook. Stelling in het conflict neemt Kuzu uitdrukkelijk niet.

Hij laat zich in de video niet uit over de aanleiding voor het conflict of de specifieke ontwikkelingen van zaterdag, toen de Turkse minister van Familiezaken ondanks bezwaren van Nederland naar Rotterdam kwam. Daar werd ze door de politie belet het Turkse consulaat te bereiken. Uiteindelijk werd ze door de politie begeleid naar Duitsland.

Volgens Kuzu moeten Nederlanders, ongeacht hun afkomst of politieke opvattingen, „respectvol het gesprek met elkaar voeren. Naar elkaar luisteren, begrip tonen voor elkaars argumenten. Alleen op die manier komen we verder”, aldus Kuzu.

Kuzu haalde verder uit naar Nederlandse politici, die volgens hem „olie op het vuur gooien”. Daarbij noemde hij onder meer premier Mark Rutte, CDA-leider Sybrand Buma, Geert Wilders van de PVV en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher.

Op de uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die Nederland zaterdag fascistisch en een overblijfsel van de nazi’s noemde, ging Kuzu niet in.