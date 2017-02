Kritiek consulent op stervenswet D66

De rol die D66 in haar voorgestelde stervenswet heeft toebedeeld aan de zogeheten levenseindebegeleider gaat veel te ver. Dat zegt een aan de stichting De Einder verbonden zelfdodingsconsulent in de Volkskrant van woensdag.

In de initiatiefwet staat dat de levenseindebegeleider en degene die om stervenshulp vraagt samen het tijdstip van de voorgenomen zelfdoding vaststellen. De begeleider schrijft vervolgens de benodigde dodelijke middelen voor, haalt deze af bij de apotheek en verschaft ze pas op de afgesproken datum van de zelfdoding. „Hoe moeten we dat voor ons zien?” vraagt de geïnterviewde consulent zich af. „Een consulent die thuis in een bureaula het poeder verstopt? Ik moet er niet aan denken.”

In het vraaggesprek bepleit zij een drastische aanpassing van de wet: „Ik vind dat iemand met een weloverwogen doodswens bij elke fase de regie en verantwoordelijkheid moet hebben.” De consulente vindt het ook bezwaarlijk dat de begeleider het middel moet overhandigen op een vooraf afgesproken ogenblik. Mogelijke momenten van uitstel of afstel dreigen de aanvrager te worden ontnomen wanneer de consulent de regie heeft, stelt ze in de Volkskrant.

Harde cijfers over burgers die voor zichzelf dodelijke middelen aanschaffen, maar deze vervolgens toch niet gebruiken, zijn er niet. In 2014 voerden consulenten van De Einder gesprekken met 607 cliënten. Van hen gaf 33 procent aan binnen een jaar het eigen leven te willen beëindigen. Uiteindelijk overleed 15 procent door zelfdoding. Hoeveel procent na bemiddeling door De Einder of de Levenseindekliniek overleed door een ingewilligd euthanasieverzoek, meldde de stichting niet .

De stichting Levenseindecounseling, een afsplitsing van De Einder, sprak in 2015 met 270 hulpvragers. Van hen overleed 12 procent door zelfdoding en 3 procent door euthanasie. In de Volkskrant zegt de Einder vandaag in 2016 zo’n 3000 contacten met mensen met een doodswens te hebben gehad. De organisatie schat in dat zo’n 20 procent van hen overleed door zelfdoding.