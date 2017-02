Krappe Kamermeerderheid voor wietwet

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer is voor de invoering van het initiatiefwetsvoorstel van D66 om het telen van wiet voor coffeeshops te gedogen. Dinsdagmiddag stemden 77 Kamerleden voor het wetsvoorstel, 72 Kamerleden waren tegen.

Ondernemers die wiet willen gaan kweken, kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij het ministerie van VWS. Het wetsvoorstel geeft het ministerie de mogelijkheid aanvragers vooraf te screenen op een mogelijk crimineel verleden.

Op aangeven van een burgemeester, die moet beslissen of coffeeshops in zijn gemeente open mogen, bepaalt de minister per ondernemer de maximale hoeveelheid wiet die mag worden geteeld.

Na een bepaalde overgangsperiode mogen coffeeshops alleen nog maar wiet afnemen bij gedoogde telers. De gedachte daarachter is dat de teelt en de bevoorrading op die manier niet langer illegaal zijn, zodat de overlastgevende criminaliteit rond de wietteelt zal afnemen en er een betere controle mogelijk is op de kwaliteit van de geteelde wiet.

De Raad van State, het openbaar ministerie en de nationale politie zijn kritisch over de wet. Justitie is bang dat de gedoogde en de illegale teelt straks door elkaar heen gaan lopen, terwijl gemeente en politie niet goed van elkaar weten wie er handhavend moet optreden.

Critici benadrukken daarnaast dat het gros van de Nederlandse wietteelt niet is bestemd voor de verkoop en consumptie via coffeeshops, maar voor de export. Zij vrezen dat de wet niets uithaalt en dat criminelen de bedrijfstak zullen blijven domineren.

Ouders van verslaafde kinderen vrezen voor een toename van gezondheidsproblemen, omdat van de wet het signaal kan uitgaan dat drugsgebruik normaal is.