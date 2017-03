Koning Willem-Alexander heeft woensdag Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol ontvangen. Dat deed hij op Villa Eikenhorst in Wassenaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning spreekt met Broekers-Knol over de formatie van een nieuw kabinet. Later woensdag komt ook vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner langs.

Dinsdag werd Willem-Alexander door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op de hoogte gebracht over de uitkomst van het debat over de informatieronde. Edith Schippers onderzocht als informateur de mogelijkheid naar een kabinet met de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks.

Dacht koning Willem-Alexander nog even dat hij de informateur benoemde?

De actieve rol van het staatshoofd bij de informatie en formatie van een nieuw kabinet is niet meer zo groot. Tijdens de vorige formatie in 2012, toen prinses Beatrix nog koningin was, was dat voor het eerst.