Koenders ziet geen trend naar meer haatzaaien in Palestijnse of Israëlische schoolboeken

Het kabinet heeft geen aanwijzingen dat er in Palestijnse of Israëlische schoolboeken een trend is richting meer aanzetten tot haat en geweld.

Dat heeft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) donderdag geantwoord op Kamervragen van onder meer de SGP over haatzaaien in Palestijnse schoolboeken.

In Palestijns lesmateriaal wordt bijvoorbeeld beweerd dat Jeruzalem een Palestijnse stad is, dat Israël geen legitiem bestaansrecht heeft en dat alle Israëliers slecht zijn. Terrorisme zou worden verheerlijkt.

Zulke methoden „doen de werkelijkheid geweld aan”, vinden de vragenstellers. En ze „dragen bij aan vijandigheid van Palestijnen jegens Israël en vormen een directe bedreiging voor het vredesproces.”

Koenders stelt dat uit VN-onderzoek is gebleken dat „sommige Palestijnse schoolboeken soms problematische passages bevatten.” Hij juicht het toe dat de VN het lesmateriaal screent.

Nederland subsidieert het Palestijnse onderwijs niet, schrijft hij verder, maar het kabinet blijft zich wel inzetten om aanzetten tot haat of geweld tegen te gaan.