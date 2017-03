Koenders wil geen vechtscheiding met Londen

De uittreding van Groot-Brittannië uit de EU moet „geen vechtscheiding” worden. Van de regering in Londen mag realisme worden verwacht en de EU moet zich constructief opstellen, zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag.

De Britse regering onder leiding van premier Theresa May heeft de Europese Unie woensdag officieel laten weten uit de unie te willen treden. Dat zal in principe over twee jaar een feit zijn. Het is voor het eerst dat een lidstaat de gemeenschap verlaat. De Britten zijn sinds 1973 lid van de EU.

De scheidingsperiode van twee jaar kan worden verlengd als alle lidstaten daarmee instemmen, maar dat lijkt uitgesloten. De onderhandelingen over het vertrek beginnen vermoedelijk eind mei. Aan EU-kant worden die geleid door de Fransman Michel Barnier. De Britse hoofdonderhandelaar is David Davies.