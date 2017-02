Koenders maakt kennis met Amerikaanse collega

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft donderdag kennisgemaakt met zijn nieuwe Amerikaanse ambtgenoot, Rex Tillerson. Ze ontmoetten elkaar in Bonn tijdens een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de G20.

Koenders en Tillerson spraken onder meer over de toekomst van de Europese Unie, normen en waarden die Nederlanders en Amerikanen binden en wederzijdse belangen.

Koenders bood zijn ambtgenoot aan op korte termijn naar Washington te komen om uitgebreider te kunnen spreken over de trans-Atlantische samenwerking en de uitdagingen waarvoor de internationale gemeenschap staat. Volgens Koenders hebben de VS en de EU elkaar hard nodig en is de samenwerking de afgelopen decennia cruciaal geweest voor veiligheid en welvaart aan beide kanten van de oceaan.