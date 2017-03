Koenders: doorpakken met bewijzenbank Syrië

De internationale gemeenschap moet volgens minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) haast maken met de oprichting van een databank van de VN over Syrië. Daar moeten bewijzen in komen van ernstige misdaden in het door burgeroorlog verscheurde land. Hij riep donderdag landen op snel met geld over de brug te komen.

In Den Haag bespreken ruim tweehonderd deskundigen uit binnen- en buitenland de oprichting van de bewijzenbank. „We moeten nu doorpakken. Als de bewijzenbank goed werkt, kan dit de uiteindelijke vervolging bespoedigen”, zei Koenders aan het begin van de bijeenkomst.

De Algemene Vergadering van de VN steunde eind vorig jaar een resolutie om de bewijzenbank mogelijk te maken. Nederland was een van de drijvende krachten achter de resolutie. Koenders heeft eerder al een miljoen euro vrijgemaakt voor de databank. In het eerste jaar is er 13 miljoen euro nodig.