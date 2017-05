Klaver: wij sturen mensen niet weg

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft woensdagavond op een bijeenkomst van zijn partij in Den Haag niet precies willen zeggen waarom het misging bij de vorming van een regering met VVD, CDA en D66. Wel benadrukte hij dat het individuele recht op asiel moet zijn gewaarborgd: „Wij sturen mensen die uit de oorlog vluchten niet weg.”

Dit standpunt van GroenLinks is naar verluidt de reden dat maandag de stekker uit het overleg is getrokken. Volgens bronnen voelde de partij er niets voor de deal met Turkije over de regionale opvang van vluchtelingen toe te passen op andere gebieden van waaruit een vluchtelingenstroom is te verwachten, zoals Afrikaanse landen.

„Je moet migratie goed organiseren”, zei Klaver. Hij verwees daarbij naar het woord dat door alle partijen is gebruikt om het grootste struikelblok te omschrijven.