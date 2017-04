Klaver: over inhoud gesproken

Na twee dagen waarin ze werden bijgepraat door experts, hebben de onderhandelaars over een nieuwe regering weer voor het eerst onderling gesproken. „We hebben het over de inhoud gehad”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdagmiddag in Den Haag.

„Het was een goede dag. Morgen weer verder”, voegde Klaver er nog aan toe. Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) waren nog minder spraakzaam dan hun groene collega.

De vier leiders en hun secondanten waren maandag bijgepraat door de directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Afgelopen vrijdag kregen ze bezoek van de president van De Nederlandsche Bank, de directeur van het Centraal Planbureau en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën. Informateur Edith Schippers is ook bij de gesprekken aanwezig.