Kijker kiest Pechtold als winnaar debat

D66-leider Alexander Pechtold is door kijkers uitgeroepen tot winnaar van het verkiezingsdebat van RTL Nieuws zondagavond. Dat bleek uit een peiling na afloop van het programma. Op de laatste plaats eindigde Lodewijk Asscher van de PvdA.

Pechtold was de winnaar volgens 27,6 procent van de kijkers. Op de tweede plaats eindigde Jesse Klaver van GroenLinks met 22,2 procent. Derde werd volgens de kijkers Sybrand Buma (CDA) met 18,2 procent en vierde SP-voorman Emile Roemer met 17,3 procent. Asscher bleef steken op 14,6 procent.

De kijkers mochten ook een verliezer van het debat aanwijzen. Dat werd duidelijk Buma met 34,1 procent. Als nummer twee in deze categorie volgde Klaver met 21,7 procent. Derde in dit lijstje was Roemer (20,1 procent) en vierde Asscher (14,6 procent). Pechtold werd door 9,5 procent van de kijkers als verliezer aangewezen.