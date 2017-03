„Kijk naar kabinet VVD-D66-CDA-GroenLinks”

Er moet in eerste instantie worden gekeken naar een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Daar stuurden maandag verscheidene politieke leiders op aan in hun gesprek met verkenner Edith Schippers. Ook moet een nieuw kabinet een meerderheid in beide Kamers hebben.

De VVD wil met D66 en het CDA de kern van een nieuw kabinet gaan vormen, maar laat nog in het midden welke vierde partij erbij moet. VVD-leider Mark Rutte vindt dat SP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA hiervoor mogelijk in aanmerking komen.

Het CDA houdt de kaarten strak tegen de borst. Sybrand van Haersma Buma van het CDA vindt dat er een informateur van VVD-huize moet komen. Wie daarbij moet komen, laat hij aan de verkenner over. Wel moet een nieuw kabinet „absoluut” een meerderheid in beide Kamers hebben.

D66’er Alexander Pechtold is enthousiast over de combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. „Ik wil heel graag met GroenLinks.” Hij zei „overtuigd te zijn dat deze optie haalbaar is”. Hij wilde niet speculeren over een combinatie met ChristenUnie.

„De grootste partij en de winnaars moeten nu een poging doen om het eens te worden”, zei Lodewijk Asscher (PvdA). Hij ziet zijn partij niet zo snel in een nieuw kabinet. Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat bij de zoektocht voorrang moet worden gegeven aan de VVD en de winnaars CDA, D66 en GroenLinks.

Afwijkend waren de adviezen van GroenLinks, SP en PVV. Een christelijk progressief kabinet heeft de voorkeur van Jesse Klaver van GroenLinks. Maar het CDA voelt hier helemaal niets voor. „Buitengewoon onlogisch”, reageerde Buma op dit idee van Klaver.

Emile Roemer van de SP wil het liefst een centrumlinks kabinet, hoewel hij ook wel begrijpt dat dit er waarschijnlijk niet komt. „Het is niet de eerste optie van een heleboel partijen”, erkende hij. De SP heeft de VVD en PVV uitgesloten als coalitiepartner.

Een rechts kabinet van VVD, PVV, CDA, 50Plus, SGP en Forum voor Democratie moet volgens Geert Wilders (PVV) onderzocht worden. Hij vindt dat er in elk geval met zijn partij moet worden gesproken.