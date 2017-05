Kamp: economie biedt Blokkerpersoneel hoop

De honderden ontslagen medewerkers van Blokker mogen door het aantrekken van de economie rekenen op nieuwe kansen. Die geruststelling heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken de ongeveer 1900 werknemers dinsdag meegegeven.

Kamp verwees naar de gunstige cijfers over de krachtige economische groei en de gestaag dalende werkloosheid die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag uitbracht. De berichten over Blokker „maken duidelijk dat groei niet vanzelfsprekend is”, zei de minister. Winkeliers kampen volgens hem met structurele veranderingen in het gedrag van hun klanten en de snelle groei van online winkelen. „Bedrijven in deze sector zullen moeten blijven vernieuwen.”