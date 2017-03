Kamerverkiezingen: feiten op een rij

12.980.788 Nederlanders mogen woensdag hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een aantal cijfers op rij:

Dit zijn de 28e landelijke verkiezingen sinds 1918 (de eerste met algemeen kiesrecht)

Aantal kieskringen: Twintig, waaronder een die bestaat uit de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Aantal gemeenten: 388 gemeenten in Nederland en drie bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat zijn er, door gemeentelijke herindelingen, een stuk minder dan bij de verkiezingen in 2012. Toen waren er, los van de drie gemeenten in het Caribisch gebied, nog 415 gemeenten.

Aantal deelnemende partijen: 28. Daarmee wordt, wat het aantal deelnemende partijen betreft, de naoorlogse records van de verkiezingen in 1971 en 1981 geëvenaard. Het absolute record werd gevestigd bij de verkiezingen van 1922. Toen deden er 53 partijen mee.

Aantal kandidaten: 1116, van wie 393 vrouwen en 723 mannen. Op de lijsten van de PvdA staan de meeste kandidaten: 171. Op die van de Vrije Democratische Partij (VDP) de minste: 1. Zowel de oudste kandidaat (93) als de jongste kandidaat (16) staan op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Leeftijd stemgerechtigden: Bijna een kwart van de Nederlanders die mogen stemmen (24 procent) is 65 jaar of ouder. Ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2012 is deze leeftijdsgroep met 2 procent gegroeid.

Aantal stations waar gestemd kan worden: Kiezers kunnen op meer dan zestig stations terecht om hun stem uit te brengen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Toen ging het om ruim veertig stations.

Aantal in het buitenland woonachtige Nederlanders dat zich geregistreerd heeft om te stemmen: Ruim 75.000. Dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen. In 2012 lieten ruim 40.000 kiezers in het buitenland zich registreren.

Aantal kiesgerechtigde militairen in het buitenland: In de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif zijn honderd Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie Resolute Support. In Mali zijn 290 militairen voor de VN-missie Minusma, het overgrote deel verblijft in Gao. En in Irak gaat het om zo’n 150 militairen van wie de meesten in Erbil zitten.

Bronnen: Verkiezingsdienst ANP, Kiesraad, NS, ministerie van Defensie, CBS