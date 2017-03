Kamerlid laat dochter stem uitbrengen

Tweede Kamerlid Michiel Servaes van de PvdA heeft zijn stem woensdag door zijn jonge dochter laten uitbrengen. Dat blijkt uit een bericht van de politicus op Twitter. Bij een foto een kind die het stembiljet inkleurt, schreef Servaes: „Met een beetje hulp van m’n meisje”.

Daarmee handelde de PvdA’er mogelijk in strijd met de regels. Een woordvoerder van de Kiesraad liet desgevraagd weten dat stemmers alleen in het stemhokje horen te staan, tenzij iemand vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft. Als sprake is van hele kleine kinderen, dan kan de voorzitter van een stembureau volgens de zegsvrouw evenwel de hand over het hart strijken. „Het gaat erom dat niet iemand meegaat die het uitbrengen van de stem kan beïnvloeden”, aldus de woordvoerder.