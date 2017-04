Kamer: vasthouden Nederlanders zorgwekkend

Partijen in de Tweede Kamer vinden het zorgwekkend dat een tiental Turkse Nederlanders wordt vastgehouden in Turkije. Ze mogen het land niet uit in verband met de mislukte staatsgreep van juli. Sommigen worden al maanden belemmerd terug te reizen.

„We moeten mensen die weg willen zo spoedig mogelijk het land uitkrijgen”, zegt Sadet Karabulut (SP) donderdag. Gezien het feit dat de rechtsgang in Turkije zeer gebrekkig is, is het „heel zorglijk”.

GroenLinks vindt het onacceptabel en wil van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) weten hoe hij deze mensen uit hun penibele situatie helpt. „Beperking van hun bewegingsvrijheid gaat in tegen de Turkse en de Nederlandse wet zolang ze nergens voor aangeklaagd zijn. Nederland moet pal staan voor de vrijheid van alle Nederlanders om terug naar huis te kunnen gaan” aldus Bram van Ojik.

Volgens Raymond Knops (CDA) toont het opnieuw aan dat Turkije de rechtstaat met de voeten treedt. „Dit is pure machtspolitiek van (president) Erdogan over de rug van mensen die feitelijk gegijzeld worden.”

„Het is een zeer kwalijke stap van Turkije”, zegt Sjoerd Sjoerdsma (D66). „Turkse Nederlanders landarrest geven zonder dat er sprake is van een aanklacht of een juridische procedure is willekeur en het ontregelt het hele leven van deze mensen die Turkije niet meer kunnen verlaten en zich dagelijks moeten melden.”

PvdA’er Kirsten van den Hul vindt dat het wederom aantoont „dat in het Turkije van Erdogan vrijheden onder druk staan. De PvdA wil dat de regering zich maximaal inzet voor de vrijheid van deze Nederlanders”.

Bijna alle mensen die niet weg kunnen zouden betrokken zijn bij de Gülen-beweging. Die wordt door de Turkse regering ervan verdacht achter de mislukte staatsgreep te zitten.