Kabinet vindt bezoek Eritreeër ongemakkelijk

Het Nederlandse kabinet is niet van plan de komst naar Nederland van een vertrouweling van de president van Eritrea te faciliteren. Dat heeft de regering dinsdag laten weten.

Yemane Gebreab is de rechterhand van president Isaias Afewerki, die zijn land met ijzeren hand regeert. Gebreab komt naar Nederland om een bijeenkomst van de jongerenbeweging van Afewerki’s politieke partij toe te spreken. „De regering is bezorgd over de mensenrechtensituatie in Eritrea”, luidt de verklaring van het kabinet. „Het kabinet vindt het bezoek van de heer Gebreab dan ook ongemakkelijk, omdat een hoge Eritrese ambtenaar Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten.”

Het kabinet benadrukt dat niemand Gebreab zal ontvangen of te woord zal staan. „Het bezoek van Gebreab zal niet worden gefaciliteerd en als privéaangelegenheid worden behandeld.”